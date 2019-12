FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.271 EURPIK XFRA ZAE000005443 PICK'N PAY STORES RC-0125 0.026 EUR02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.045 EURPIMU XFRA LU0208607589 PICT.-EUR.EQ.SE.NAM.PDYEO 9.010 EUR8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.199 EURPIMB XFRA LU0167159309 PICTET-EU.S.M.T.B. P DY 1.070 EURPIMI XFRA LU0133807593 PICTET-EUR HGH YLD P DY 2.710 EURPIMC XFRA LU0128490793 PICTET-EUR BONDS P DY 4.920 EURPIME XFRA LU0128471819 PICTET-EUR COR.BDS P DY 1.030 EURPIMS XFRA LU0208609015 PICT.-EUR.SUS.EQ.NA.PDYEO 4.060 EURPIMQ XFRA LU0255798281 PICTET-EM.LOC.CUR.D.PDYDL 3.783 EURBF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.157 EURUHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.181 EURQCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.560 EURPE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.036 EURNMM XFRA US6516391066 NEWMONT GOLDCORP DL 1,60 0.126 EURPBFR XFRA LU0208607746 PICT.-SM.CAP EUR.NA.PDYEO 1.560 EURPIMT XFRA LU0208604644 PICTET-EUROP.IND.NA.PDYEO 4.220 EURJBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.361 EURHDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 1.228 EURHAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.163 EURBF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.157 EURWHE XFRA KYG686121032 PACIFIC TEXTIL.HD HK-,001 0.030 EURG9IB XFRA LU0254322158 G+P INV.-G+P-STRUKT.I.R-T 0.050 EUR3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.226 EUR5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.068 EUR8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.275 EURVTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.034 EURCJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.042 EURB3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.018 EURBX7 XFRA BE0003810273 PROXIMUS S.A. 0.500 EUR2B6 XFRA KYG070381051 BAIOO FAMILY INTERACTIVE 0.003 EURHH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.244 EURPP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.271 EURA58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.722 EUR