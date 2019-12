FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTAK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.126 EURAFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.181 EUR4FO XFRA MXP554091415 INDS PENOLES S.A.B.DE C.V 0.175 EUR2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.479 EURIVKA XFRA GB00B17BBQ50 INVESTEC PLC LS-,0002 0.129 EURHDK XFRA GB00B012TP20 HALFORDS GROUP LS -,01 0.072 EURNXG XFRA GB0032089863 NEXT PLC LS 0,10 0.675 EURBW3 XFRA GB0009697037 BABCOCK INTL GRP LS-,60 0.084 EURB9Y XFRA GB0002869419 BIG YELLOW GROUP LS 0,10 0.201 EURGTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.063 EURT4I XFRA BE0003826436 TELENET GROUP HOLDING NV 0.571 EURM1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.098 EURGXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.020 EURTXW XFRA BMG8770Z1068 TEXWINCA HLDGS LTD HD-,05 0.012 EURFUK XFRA BMG3685C1029 FUJIKON INDS HLDGS HD-,10 0.002 EURRYE XFRA GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC LS -,01 0.088 EUR0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.587 EURRH7 XFRA NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD 0.068 EURFJ7C XFRA LU0117185156 MERIDIO-GREEN BALAN.P CAP 0.400 EUR1AL XFRA CA0115321089 ALAMOS GOLD (NEW) 0.009 EUR6CF XFRA AU000000CKF7 COLLINS FOODS LTD 0.059 EURXHSB XFRA GB00BYYTFB60 HOMESERVE LS-,0269230769 0.068 EUR10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.144 EUR38N XFRA KYG6362E1017 NAMESON HLDNGS LTD HD-,01 0.005 EURI2X2 XFRA GB00BYT1DJ19 INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 0.176 EURTC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.062 EURB91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.515 EUR76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.325 EURU1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.226 EURMJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.122 EURMV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.181 EUR6P8 XFRA GB00BJ62K685 PETS AT HOME GROUP LS 1 0.029 EURDF0 XFRA GB00BTC0LB89 DFS FURNITURE PLC 0.088 EUR35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EURCHR XFRA US1714841087 CHURCHILL DOWNS INC. 0.525 EUR