FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

P1M XFRA AU000000PEN6 PENINSULA ENERGY LTD.

XFRA CA96041W1086 WESTKAM GOLD

XFRA CA4030721019 BLUESKY DIGITAL ASS.CORP.

4MM XFRA CA59410P1045 MICHELIN MNG CORP.

XFRA CA6218861004 MOUNT LOGAN CAP. INC.

TRU XFRA DE000A2NB7S2 TRAUMHAUS AG INH O.N.