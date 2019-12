Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) meldet heute den ersten Standort in Spanien für die Entwicklung eines Microapartmentstandortes - ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Eins von sechs identifizierten Projekten in spanien - geplant bis 2023, insgesamt 10 in ganz Europa - ambitioniert. Nach dem seltsamen Kursverfall vor einiger Zeit, dem Aufholer und Q3-Zahlen, die eindeutig auf notwendige Transaktionen im Q4 hinweisen und warten lassen, zeigt Corestate, das man nicht nur auf diese Abschlüsse baut und hinarbeitet, sondern auch agiert: Corestate hat im Kundenauftrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...