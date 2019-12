Nel-Partner Nikola Motor hat in dieser Woche gemeinsam mit IVECO den Nikola Tre für Europa vorgestellt. Dass der Name "Nel" im Rahmen der Präsentation gefallen ist und die Partnerschaft intakt scheint, reicht den Anlegern jedoch nicht aus. An der Heimatbörse in Oslo büßte die Aktie 5,3 Prozent auf 7,20 Norwegische Kronen ein. Doch heute könnte es frischen Schwung geben.

Den vollständigen Artikel lesen ...