Mit dem Börsengang im Mai 2019 hat Beyond Meat die Revolution im Kühlregal eingeläutet und ist mittlerweile in aller Munde. Doch das beste IPO in den USA seit dem Jahr 2000 hat nach dem gewaltigen Zugewinn der ersten drei Monate bereits wieder mehr als 50 % an Wert verloren. Große Lebensmittelkonzerne kündigen den Start und die Ausweitung der Produktion von Fleischalternativen an und starten den Krieg der Burger. Die eigentliche Konkurrenz für Beyond Meat stellt allerdings ein weiteres Start-Up ...

Den vollständigen Artikel lesen ...