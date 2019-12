Dass sich die Automobilbranche in einem grundlegenden Wandel befindet, ist bekannt. Nicht nur der Anspruch der Gesellschaft an eine weniger emissionsbelastende Fortbewegung machen den etablierten Automobilherstellern das Leben schwer, sondern auch die wirtschaftliche Abschwächung sowie die zunehmende Bedeutung der Software für das Automobil. Es ist also kein Wunder, dass sich aktuell viele Aktien aus der Automobilbranche sowie der Zulieferindustrie mit einer günstigen Bewertung finden lassen. Eine dieser Aktien mit einer günstigen Bewertung sowie soliden fundamentalen Kennzahlen ist die BMW Group (ISIN: DE0005190003). Die Aktie wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von neun gehandelt und ist mit sechs Punkten in der Levermann-Strategie als Kauf vorgeschlagen. Ob der Premium-Autobauer aus München wirklich eine so günstige Kaufgelegenheit ist oder die Bewertung nur ein Ausdruck des schwierigen Umfeldes, dem versuchen wir in der folgenden Analyse auf den Grund zu gehen.

