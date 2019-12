Singapur (ots/PRNewswire) - 2019 - ein Jahr voller Produktinnovationen, neuer Standorte und branchenweiter Ersteinführungen.Dieses Jahr erreichte AntWorks, ein globaler Lösungsanbieter für künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung auf Basis von Fraktalwissenschaft, zahlreiche Meilensteine. Bemerkenswert war vor allem die Einführung der neuen und verbesserten Version von ANTstein SQUARE (https://www.ant.works/), einer Integrierten Fullstack-Automatisierungsplattform (IAP). Die Plattform ermöglicht Unternehmen, komplette Geschäftsprozesse schnell, leicht und skalierbar zu automatisieren. Zur Unterstützung und Beschleunigung des Unternehmenswachstums vergrößerte AntWorks seine Standortfläche und globale Mitarbeiterzahl signifikant und erhielt breite Anerkennung für seine modernste und branchenverändernde Technologie."Es war ein Jahr der Rekorde und Neuheiten für AntWorks," so Asheesh Mehra, Mitgründer und Group CEO von AntWorks. "Vor vier Jahren haben wir mit dem ehrgeizigen Ziel begonnen, durch Einführung der ersten und einzigen authentischen IAP für agile und zukunftsorientierte Unternehmen aller Branchen die KI Industrie zu revolutionieren. Seitdem haben wir kontinuierlich enorme Leistungen erbracht, und uns gegenüber Mitbewerbern, die schon länger im Markt sind, erfolgreich positioniert. Wir haben im Verlauf des Jahres 2019 unsere globale Präsenz in den Schlüsselmärkten vergrößert und neue strategische Partnerschaften geschlossen, ohne dabei unsere durch Inklusion und Kooperation geprägte Kultur zu verlieren. Gleichzeitig haben wir das innovativste Produkt seiner Art eingeführt. Unser Wachstum erfolgte dabei stets getreu unserem Motto, die Macht der ethischen KI zu zeigen und gleichzeitig unseren Kunden und den eigenen Mitarbeitern größtmöglichen Wert zu liefern. Ich könnte nicht stolzer darauf sein, was unsere AntWorks Mannschaft erreicht hat."Globale Expansion und Talentanwerbung:Um der wachsenden Kundenbasis gerecht zu werden, hat AntWorks in den letzten 12 Monaten seine globale Präsenz auf Australien, Dubai, Frankreich, Indien (Bangalore, Chennai, Mumbai), Japan, Kanada, die Philippinen, Singapur, UK und die Vereinigten Staaten ausgedehnt. AntWorks hat nun eine Belegschaft von über 500 Leuten - dies bedeutet nahezu eine Verdreifachung der Mitarbeiterzahl seit 2018 - und hat Talente für die wichtigsten Wachstumsbereiche angeworben. AntWorks hat seine Reichweite auch auf Online-Kanäle erweitert und hat in den Social Media-Plattformen eine wachsende Community von über 40.000 Followern.Stetige Produktinnovation:Im Mai führte AntWorks die erste IAP der Branche, ANTstein SQUARE ein. Diese einzigartige mandantenfähige Lösung ermöglicht eine maximale Bot-Nutzung, versteht alle Datentypen und bietet Kunden eine Komplettlösung für Datenpflege und -aufbau, sowie Einsatz und Verwaltung einer KI-gesteuerten digitalen Belegschaft.Neue Joint Ventures und Partner:AntWorks hat durch das Joint-Venture mit SBI Neo Financial Services zum Aufbau von SBI AntWorks Asia in Japan einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht, um auch in den ost- und südostasiatischen Märkten intelligente Automatisierungslösungen anzubieten. Außerdem kündigte AntWorks kürzlich die Partnerschaft mit der SEED Group an, um in der GCC-Region eine beschleunigte Einführung von KI zu ermöglichen.Auszeichnungen:- Asheesh Mehra, Mitgründer und Group CEO, wurde 2019 von denSingapore Business Review Management Excellence Awards (https://sbr.com.sg/co-written-partner/more-news/antworks-garners-innovator-year-technology-sbr-management-excellence-aw) als Innovator of theYear - Technology ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung werdenaußergewöhnliche Innovatoren geehrt, deren Initiativen einensignifikanten Beitrag und Erfolg für ihr Unternehmen bedeuten.- AntWorks gewann außerdem den Frost & Sullivan's TechnologyInnovation Award (https://www.ant.works/fs-ia-award) derintelligenten Automatisierungssoftware-Branche. Das auszeichnendeForschungsunternehmen führte an, dass dank der intelligentenAutomatisierungssoftware von AntWorks Daten aus Dokumenten leichtund schnell verarbeitet werden können. Das Unternehmen zeigte sichbeeindruckt, dass AntWorks kognitives maschinelles Lesen einsetzt,um unstrukturierte Daten zu analysieren, und stellte fest, dassANTstein für das Training der Engine relativ kleine Datensätzeverwenden kann. Dabei können auch technisch weniger versierteNutzer AntWorks verwenden, um komplette Geschäftsprozesse zuautomatisieren.- AntWorks erhielt für seine außergewöhnliche Innovations- undMarktvision zudem den 451 Research - Firestarter Award (https://451research.com/451-research-announces-q2-2019-451-firestarter-awardees). Bei Vergabe der Auszeichnung verglich 451 Research dieFull-Stack-Plattform von AntWorks mit den Punktlösungen andererAnbieter: ANTstein kann im Gegensatz zu den Mitbewerberlösungendurch seinen differenzierten Ansatz einen breiteren Problemsatzbearbeiten.- Als Finalist bei den The Hackett Group Digital Awards (https://www.thehackettgroup.com/news/the-hackett-group-names-bayer-and-ibm-2019-digital-award-winners/) wurde AntWorks gemeinsam mit seinem KundenIndecomm Global Services für seine Neudefinition derHypothekenverarbeitung anerkannt.- Auch bei den von Adobe präsentierten L&D World Awards(https://www.lndworld.com/) wurde AntWorks zum Sieger deklariert.Das Unternehmen wurde dabei für die beste Lerntechnologie-Anwendungausgezeichnet. Branchenweite Anerkennung:- AntWorks wurde von NelsonHall's Intelligent Automation PlatformsNEAT Research (https://www.ant.works/NH-IAP-NEAT) als führendesUnternehmen eingestuft. Die Technologie von AntWorks wurde dabeials "Cutting-Edge" bezeichnet, die einer der "spannendstenMitbewerber" im Bereich kognitiver Automatisierung sei.- Die Everest Group zollte AntWorks Anerkennung als führendesUnternehmen in der Intelligent Document Processing (IDP) PEAKMatrix (https://www.newswire.ca/news-releases/everest-group-names-antworks-tm-as-a-leader-in-intelligent-document-processing-idp-peak-matrix-tm-assessment-2019-848590265.html) und nannte AntWorks einen"Major Contender and Star Performer(https://www.ant.works/Intelligent-data-processing-peakmatrix)" inder RPA Products PEAK-Matrix.- DC (http://www.ant.works/Bringing-cognitive-machine)[1] und Ovum(https://www.ant.works/Ovum-on-the-radar) hoben die Differenzierungvon AntWorks hervor, und merkten an, dass Unternehmen durch dendatengesteuerten Ansatz die komplette Automatisierung nutzenkönnen.- Die Organisation Avasant's Intelligent Automation Tools RadarView(https://avasant.com/ia-tools-2019/download) bezeichnete AntWorksaufgrund des datenzentrierten Ansatzes bei der intelligentenAutomatisierung als Innovator.- In der Constellation ShortList (https://www.linkedin.com/posts/antworksglobal_rpa-integratedautomationplatform-iap-activity-6572462753729077248-byXi) für RPA wurde AntWorks das dritte Mal in Folgeerwähnt.- Bei Gartner's Peer Insights erhielt AntWorks für seine RoboticProcess Automation Software eine Gesamtbewertung von 4,7 von 5 (https://www.gartner.com/reviews/market/robotic-process-automation-software/vendor/antworks/product/antstein), die auf Grundlage von 36Bewertungen aus unabhängigen Käuferfeedbacks bis zum 30. Okt. 2019erstellt wurde[2]. Phil Fersht, Gründer und CEO bei HFS Research (https://www.horsesforsources.com/antworks_030619) kommentierte den Erfolg von AntWorks im Jahr 2019: "AntWorks bietet für Unternehmen, die sich mit einer Full-Stack-Lösung anfreunden können, einen Weg zu einer integrierten intelligenten Automatisierung. Noch eine weitere große Finanzierungsrunde, und AntWorks wird sich zu einer echten Größe entwickeln."[1] IDC MarketNote: AntWorksBringing CognitiveMachine Reading tothe IntelligentAutomation Party,PushkarakshShanbhag, März2019, Dokument-Nr.AP44907219[2] Die GartnerPeer InsightsReviews setzensich aus dersubjektivenMeinung vonEndnutzern aufBasis ihrereigenenErfahrungenzusammen. Siestellen nicht dieAnsicht vonGartner oderseinerTochterunternehmendar. Informationen zu AntWorks:AntWorks ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung spezialisiert ist. Anhand von Digitalisierung, Automatisierung und Enterprise Intelligence schafft es neue Möglichkeiten der Datenverwertung. Als weltweit erste und einzige Integrierte Automatisierungsplattform (IAP), die auf Prinzipien der Fraktalwissenschaft und Mustererkennung basiert und jeden Datentyp versteht, digitalisiert ANTstein SQUARE jede Art von Information für eine Vielzahl von Branchen. Besuchen Sie uns unter www.ant.works (http://www.ant.works/), um Ihr Unternehmen durch die durchgängige Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse zu stärken.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960427/AntWorks___15May19_7_Logo.jpgPressekontakt:(US) PRforAntWorks@bospar.com(EMEA) antworks@libertycomms.com(APAC) AntWorks@archetype.coJaslin Huang+65-3127-0000Jaslin.Huang@ant.worksOriginal-Content von: AntWorks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132381/4458014