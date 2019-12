Weil US-Präsident Donald Trump weiterhin mit der "Zollkeule"¬ um sich schlägt, hat das Interesse am Krisenschutz Gold wieder zugenommen - und damit auch dessen Preis.Nach Brasilien und Argentinien hat er nun Frankreich ins Visier genommen, weil die Franzosen mit ihrer Digitalsteuer vor allem US-Konzerne getroffen haben. Die nachgebende Tendenz bei US-Aktien und dem Dollar führte aufgrund der negativen Korrelation mit Gold zu einer Goldpreisrally in Richtung Einmonatshoch. Am Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...