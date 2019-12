Düsseldorf (ots) - Über die Hälfte aller europäischen Unternehmen mit Krisenanzeichen"Gut 60 Prozent aller 207 untersuchten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz weisen Krisensymptome auf", so Nils Kuhlwein, Partner und Managing Director der A.T. Kearney Restructuring GmbH. "Besonders betroffen ist die Maschinenbauindustrie, wo jedes fünfte Unternehmen in den letzten Monaten in eine wirtschaftlich schlechtere Lage gerutscht ist", warnt Kuhlwein. Auch in ganz Europa hat sich der Konjunkturhimmel verdunkelt. Über die Hälfte aller analysierten europäischen Unternehmen weisen Krisenanzeichen auf, besonders viele in Finnland, Deutschland, Norwegen, Spanien und Belgien.Zu diesen Ergebnissen kommt die erste Ausgabe des "A.T. Kearney Restructuring Score". Dieser erfasst, wie stark die sich verschlechternde gesamtwirtschaftliche Situation bereits bei den Unternehmen angekommen ist und die finanzielle Performance beeinflusst. Analysiert wurden individuelle Finanzdaten von mehr als 1.000 europäischen Unternehmen mit einem Umsatz von jeweils über einer Milliarde US-Dollar. Das Ergebnis wird als zentraler Kennwert abgebildet - dem "Restructuring Score".In den meisten Branchen verschlechtern sich die Werte, so auch in wirtschaftlichen Schlüsselindustrien wie der Autoindustrie. Unter den Maschinenbauern beispielsweise hat sich der Anteil an Unternehmen mit deutlichen Krisensymptomen von 9 auf 14 Prozent erhöht. Auch im Vergleich zu anderen Bereichen des Automobil-, Industriegüter- und -dienstleistungssektors werden sie deutlich schwächer bewertet. "Das Bild bei den Automobilzulieferern ist dagegen noch nicht ganz so einheitlich. Der Restrukturierungsscore konnte sich zwar bis Juli 2019 von 2,42 auf 2,14 verbessern, hat sich seitdem jedoch wieder verschlechtert. Einerseits weisen knapp die Hälfte aller analysierten Automobilzulieferer Krisenmerkmale auf, andererseits kann die andere Hälfte weiterhin als gesund betrachtet werden", so Kuhlwein. Viele Unternehmen profitieren noch immer von Aufträgen aus den vergangenen Jahren und können daher Verschlechterungen in ihren Finanzdaten ausgleichen. Dennoch ist die Branche überdurchschnittlich anfällig für regionale und globale konjunkturelle Änderungen, wie dem Brexit oder dem Handelsstreit zwischen den USA und China.Von diesen Entwicklungen konnten sich bis Sommer 2019 lediglich Unternehmen im Gesundheits- sowie im Finanzdienstleistungssektor abheben. Alle anderen Industrien (Energie; Kommunikation, Medien & Technologie; Konsumgüter und Handel; Automobil, Industriegüter und -dienstleistungen) blieben auf gleichem Niveau oder verschlechterten sich."Die Ergebnisse muss man also differenziert betrachten. Manch mediales Untergangsszenario scheint derzeit noch übertrieben, spiegelt sich die Situation (noch) nicht in Gänze in den Kapitalmarktdaten wider. Man kann also sagen: Krisenanzeichen ja - Rezession nein", resümiert Kuhlwein.Über die A.T. Kearney Restructuring GmbHKrisensituationen erfordern schnelle und umfassende Ansätze, um das Unternehmen zu sichern und wieder nachhaltig Wert zu schaffen. Schnelle Entscheidungen und die wirksame Umsetzung von Maßnahmen sind erfolgskritisch - unser "One-Team"-Ansatz verschafft Ihnen diesen entscheidenden Vorteil in der Restrukturierungssituation.Wir bringen Ihnen genau das maßgeschneiderte Team ins Unternehmen, das für die jeweilige Restrukturierungssituation die erforderliche Expertise mitbringt: Kostentransformation, Operations Excellence, digitale Transformation und Top-Line-Strategie. Ihnen steht unser Netzwerk praxiserprobter Chief Restructuring Officers (CROs) und Chief Transformation Officers (CTOs), renommierter Branchenexperten, erfahrenen Juristen sowie Wirtschaftsprüfern zur Verfügung. Die zielgerichtete Zusammenstellung erfolgt durch uns gemeinsam mit Ihnen - die Koordination überlassen Sie uns. Weitere Informationen finden Sie unter: www.atkearney.de/restructuringPressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: +49 30 2066 3363E-Mail: Michael.Scharfschwerdt@atkearney.comtwitter: @atkearneyDACHOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15196/4458024