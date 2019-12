Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate ist im November in der Eurozone auf 1,0% gestiegen, in Deutschland wie im Vormonat 1,1%, berichten die Analysten der Helaba.Die Kernrate im gemeinsamen Währungsraum und in Deutschland sei auf 1,3% gestiegen. Die Inflationsraten dürften in den nächsten Monaten zunehmen. Da Ende 2018 der Ölpreis gesunken sei, würden die Jahresraten ein Jahr später höher ausfallen. Die Inflationsraten würden auch 2020 im Durchschnitt unter der 2-Prozentmarke erwartet. Die Kernraten würden leicht steigen. (Ausgabe vom 03.12.2019) (04.12.2019/alc/a/a) ...

