LONDON (Dow Jones)--Vodafone arbeitet künftig mit der Cloud-Sparte von Amazon zusammen, um Rechen- und Speicherdienste am Rand des Netzwerks, der sogenannten Edge, anzubieten. Der britische Telekomkonzern teilte mit, er werde den Wavelength-Dienst von Amazon Web Services (AWS) in Europa zugänglich machen, um Entwicklern, dem Internet der Dinge, Geräten und Endkunden Zugang zu Edge-Computing-Kapazitäten zu ermöglichen.

AWS Wavelength werde zunächst im 5G-Netzwerk von Vodafone in Großbritannien und Deutschland verfügbar sein und dann auf andere Märkte in ganz Europa ausgeweitet, teilte die Vodafone plc mit. Edge Computing bezeichnet im Gegensatz zum Cloud Computing die dezentrale Datenverarbeitung am Rand des Netzwerks, der sogenannten Edge.

December 04, 2019

