FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 T6W TH0902010014
AB/FROM ONWARDS 04.12.2019 08:46 CET
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THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 T6W TH0902010014
AB/FROM ONWARDS 04.12.2019 08:46 CET