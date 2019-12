In Mailand versucht ein weiterer Yachtbauer mit internationaler Reputation den Börsengang. Ferretti war kürzlich gescheitert, nun versucht es Sanlorenzo, Hersteller von Luxus-Yachten in den Größenordnungen zwischen 25 und 70 Meter Länge. Die Bewertung liegt bei über 650 Mio. Euro. Macht so etwas Sinn? Luxus in diesem Sektor geht immer. Ein Volumen in der genannten Größe ist zwar anspruchsvoll, aber für die italienisch/französische Klientel eigentlich normal. Eine Beteiligung macht Sinn.



