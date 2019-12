Neuer Börsenrat der Börse Düsseldorf gewählt DGAP-News: Börse Düsseldorf / Schlagwort(e): Sonstiges Neuer Börsenrat der Börse Düsseldorf gewählt 04.12.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Neuer Börsenrat der Börse Düsseldorf gewählt Düsseldorf, 04. Dezember 2019 - Die Börse Düsseldorf hat den neuen Börsenrat sowie sein neues Präsidium für die Amtsperiode 2020 bis 2022 gewählt. Bei der konstituierenden Sitzung am 03. Dezember 2019 wurde Paul Hagen, Aufsichtsratsmitglied der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt das Amt von Andreas Schmitz, Vorsitzender des Aufsichtsrates der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, der seit 2005 Mitglied des Börsenrates war und von Ende 2007 an das Amt des Präsidenten innehatte. Erste Stellvertreter des Vorsitzenden sind Thomas Empelmann, Head of Corporate Finance der thyssenkrupp AG, Horst Küpker, Mitglied des Vorstandes der Erste Abwicklungsanstalt, und Marco Swoboda, Corporate Senior Vice President der Henkel AG & Co. KGaA. Als weiterer Stellvertreter wurde Ulrich Endemann, Managing Director, Leiter Wealth Management Düsseldorf der Deutsche Bank AG, gewählt. Der Börsenrat, zentrales öffentlich-rechtliches Organ der Börse Düsseldorf, ist für die Bestellung und Überwachung der Geschäftsführung sowie den Erlass der wichtigsten Regelwerke zuständig und besteht aus 23 Mitgliedern. Zum Gremium gehören sowohl Vertreter von Kreditinstituten, Finanzdienstleistern, Market Makern, Börsenhändlern und Emittenten, als auch Anlegerschützer: Der Börsenrat Düsseldorf 2020 bis 2022 Vorsitzender Paul Hagen Mitglied des Aufsichtsrates der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Erste stv. Vorsitzende Thomas Empelmann Head of Corporate Finance der thyssenkrupp AG Horst Küpker Mitglied des Vorstandes der Erste Abwicklungsanstalt Marco Swoboda Corporate Senior Vice President der Henkel AG & Co. KGaA Stv. Vorsitzender Ulrich Endemann Managing Director, Leiter Wealth Management Düsseldorf der Deutsche Bank AG Weitere Mitglieder Bernd Becker Vice President, Head of Treasury & Corporate Finance der GEA Group Aktiengesellschaft Christian Bonnen Mitglied des Vorstandes der Kreissparkasse Köln Univ.-Prof. Dr. Professor am Lehrstuhl der Betriebswirtschaftslehre Christoph J. der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Börner André Bütow Geschäftsführer der Lang & Schwarz Broker GmbH Dr. Stefan Dahm Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Aachen Alexander von Bereichsleiter Treasury der Deutsche Apotheker und Echelpoel Ärztebank eG Ingo Engelmann Leiter Funding, APM & Kontrahentenmanagement der IKB Deutsche Industriebank AG Bernd Vorsitzender des Vorstandes der ICF Bank AG Gegenheimer Stefan Genten Mitglied des Vorstandes der ALTANA AG Thomas Klanten Mitglied des Vorstandes der Deutsche WertpapierService Bank AG Jens Koschik Vorsitzender der Geschäftsleitung, Niederlassungsleiter Mittelstand Düsseldorf der Mittelstandsbank West Commerzbank AG Oliver Maier Head of Investor Relations der Bayer AG Jens Möbitz Managing Director der flatex AG Thomas Salz Mitglied des Vorstandes Sparkasse Aachen Marc Tüngler Hauptgeschäftsführer der Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V. Rudolf Weichert Mitglied des Vorstandes der INDUS Holding AG Christoph Vorstand der SMC Small & Mid Cap Investmentbank Weideneder Gunther Wölfges Vorsitzender des Vorstandes der Stadtsparkasse Wuppertal Über die Börse Düsseldorf Die Börse Düsseldorf ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Privatanleger in Deutschland. Im maklergestützten Handel sichert das seit 1999 bestehende "Quality Trading" erstklassige Handelsbedingungen und Leistungsgarantien. Unter anderem gilt seit 2017 eine Courtagebefreiung für alle Aktien- und Anleihengeschäfte, wodurch die Handelskosten um bis zu 86 Prozent günstiger ausfallen. Zudem können Anleger über das elektronische Handelssystem Quotrix von 8 bis 22 Uhr ganz ohne börsliche Kosten, schnell und neutral überwacht mit Market Makern handeln. Das innovative System beherrscht auch moderne Limitordertypen und gilt bei verschiedenen Banken als bester Ausführungsplatz. Neben den handelsseitigen Leistungen bietet die Börse Düsseldorf zudem im Freiverkehr u. a. mit dem Qualitätssegment Primärmarkt attraktive Listing-Möglichkeiten für kleinere und mittlere Unternehmen. Die nordrhein-westfälische Börse hat ihren Ursprung im Jahr 1553 in Köln. Seit 2017 ist die BÖAG Börsen AG Trägerin der öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf. Risikohinweis / Disclaimer Die Börse Düsseldorf weist darauf hin, dass Börsengeschäfte mit Risiken verbunden sind und selbst der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Der Interessent sollte daher nicht die von der Börse Düsseldorf in dieser Mitteilung und auf der Homepageenthaltenen allgemeinen Informationen zur Grundlage seiner Anlageentscheidung machen, sondern sich zuvor von seiner Bank oder Sparkasse eingehend unter Berücksichtigung seiner individuellen Vermögens- und Anlagesituation persönlich beraten lassen. Pressekontakt BÖAG Börsen AG Börsen Düsseldorf - Hamburg - Hannover Sabrina Otto Tel: +49(0)511 - 12 35 64 - 13 E-Mail: presse@boersenag.de Internet: http://www.boersenag.de