Köln (ots) -Hotspot Bochum: Startschuss für die 20. Verleihung fällt morgen+++ Show-Highlights kommen von Alice Merton + Bosse,LEA + Nico Santos, SIDO + Johannes Oerding, Die Toten Hosen und GiantRooksAm morgigen Donnerstag steigt die spannende 20. Verleihung der 1LIVEKrone in der Jahrhunderthalle Bochum. Die Vergabe von Deutschlandsgrößtem Radio-Award sorgt erneut für das coolste Date des Jahres mitden besten und beliebtesten musikalischen Top-Acts aus der nationalenRadiolandschaft und ihren Fans. Noch bis zum 05. Dezember, 12 Uhr,haben es die Sektor Hörer*innen in der Hand, wer mit einer der siebenPublikums-Kronen nach Hause geht.Den durch die Redaktion vergebenen Sonderpreis erhält in diesem Jahrdie Robert-Enke-Stiftung. 1LIVE hat sich im Rahmen der Programmrubrik»Die Dunkle Seite« ausführlich mit dem Thema Depression befasst.Hörer*innen sowie Künstler*innen haben gemeinsam ihre Erfahrungenüber diese Krankheit geteilt und auch deutlich gemacht, wie wichtiges ist, zu helfen und darauf aufmerksam zu machen, dass es wirklichjeden Menschen - egal ob jung oder alt - treffen kann. Dieser Ansatzeint den Sender mit der Stiftung. Auch die Stiftung setzt in ersterLinie auf Aufklärung, Verständnis und die Unterstützung jedesEinzelnen bei der Suche nach der geeigneten Therapie.Robert Enke war Torwart der Bundesligamannschaft von Hannover 96 undachtmaliger Torhüter der Nationalmannschaft des DeutschenFußball-Bundes (DFB). Er litt über mehrere Jahre an Depressionen.2009 nahm Robert Enke sich das Leben. Er hinterließ seine EhefrauTeresa Enke und eine acht Monate alte Tochter. Der Tod von RobertEnke hat tiefe Betroffenheit und großes Mitgefühl in allen Teilen derBevölkerung ausgelöst. Die Krankheit »Depression« wurde durch seinentragischen Tod in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt.Im Bewusstsein seiner gesellschaftlichen Verantwortung ist es demdeutschen Fußball ein großes Anliegen, unterstützend zur Aufklärunghinsichtlich der Krankheit Depression beizutragen. Zu diesem Zweckhaben der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB), der Ligaverband e.V.(DFL) und die Hannover 96 GmbH & Co. KG die Robert-Enke-Stiftung(RES) gegründet. Die Stiftung unterstützt seitdem Projekte, Maßnahmenund Einrichtungen, die über die Herzkrankheiten von Kindern sowieDepressionskrankheiten aufklären und treibt deren Erforschung undBehandlung voran.Stellvertretend wird Teresa Enke den 1LIVE Krone Sonderpreis 2019 ammorgigen Donnerstag entgegennehmen.»Im Engagement von Teresa Enke sehen wir einen sehr wichtigenBeitrag, das Thema Depression aus der Tabuzone zu holen«, bekräftigtJochen Rausch, Wellenchef von 1LIVE, die Entscheidung des Senders.»1LIVE hat sich - auch inspiriert durch Teresa Enkes Engagement -selber des Themas angenommen und es seinem Publikum nahe gebracht unddafür sehr viel Zustimmung bekommen.«Musikalische Überraschungen mit besonderen DuosJedes Jahr lädt 1LIVE die Elite des deutschen Radios nicht nur zurShow ein, sondern bringt sie auch mit außergewöhnlichen,musikalischen Highlights auf die Bühne. Besonders beliebt sind dabeidie Bühnen-Premieren vieler Künstler*innen, die miteinander und nurfür die 1LIVE Krone performen.Der sympathische Publikumsliebling Axel »Aki« Bosse und diecharmante, gar nicht »so serious« Popmusikerin Alice Merton werdenmit dem Song »Easy« vielleicht das Duo des Abends. GemeinsameBühnenerfahrung haben die beiden, in Berlin lud Alice kurzerhandBosse zu einem Gig ein.Nico Santos strickt eine Hitsingle nach der anderen, ist aus denCharts und den Radio-Playlisten nicht wegzudenken. Bei der Krone ister u. a. gemeinsam mit Lena und dem Song »Better« für die »BesteSingle« nominiert. Für eine spannende 1LIVE Bühnen-Kollaboration hatNico sich ausnahmsweise die wunderbare LEA auserkoren.Der Berliner Erfolgs-Rapper SIDO hat bereits in der Vergangenheitseine tiefe Zuneigung zu 1LIVE unter Beweis gestellt und wollte sichgar als möglicher Nachfolger des früheren Krone-Hosts KlaasHeufer-Umlauf ins Rennen bringen - allerdings aussichtslos gegen dengroßartigen Luke Mockridge. Jetzt legt der Berliner mitEntertainer-Qualitäten einen frischen Auftritt nach -glücklicherweise rein musikalisch und ganz ohne Maske, dafür unteranderem mit Johannes Oerding.Gerade eben noch auf der Bühne des großen WDR Sendesaals in Köln,begrüßt der 1LIVE Krone Gastgeber und Moderator Luke Mockridge jetztdie Kultband Die Toten Hosen in der Jahrhunderthalle Bochum. Amvergangenen Wochenende spielten die Düsseldorfer live und ohne Strom.Für die Zuschauer der 1LIVE Krone wird es hierzu entsprechend cooleEinblicke geben von einer Performance, die im 30-jährigen Bestehender Band einzigartig ist.Giant Rooks, aktuell als heißester Newcomer der deutschen Indie-Szenegehandelt, stammen aus der Sektorstadt Hamm, klingen allerdings »veryinternational«. Folk, Pop und Progressive treffen auf beste Melodien,getragen von der rauen Stimme eines Frederik Rabe. Anfang des Jahresnoch mit AnnenMayKantereit und danach u. a. in UK auf Tour, kommt dasQuintett am Donnerstagabend live auf die Bühne nach Bochum, bevor es- nach ihrer erfolgreichen »Wild Stare« Tour - in 2020 schon wiederauf Europatournee geht.Tickets für die 1LIVE Krone sind unbezahlbar und gehen nicht in denVerkauf, sondern werden ausschließlich verlost. JederVoting-Teilnehmer hat dabei die Chance, Tickets für die Verleihung inder Jahrhunderthalle Bochum zu gewinnen.1LIVE Krone 2019Produktion 1LIVEModerationLuke MockridgeOrt Jahrhunderthalle, An der Jahrhunderthalle 1,44793 BochumTermin Donnerstag, 5. Dezember 2019Live in 1LIVE und auf 1live.de, Donnerstag, 05.12.,20.15 UhrLive im WDR Fernsehen, Donnerstag, 05.12., 20.15 UhrDas Erste, Freitag, 06.12., 01.20 UhrFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4458140