Nach dem 300 Punkte Rutsch vom Wochenauftakt arbeitet der Dax an seiner Stabilisierung. Die runde Marke von 13.000 Punkten hat er heute Morgen schon zurückerobert. An der Wall Street reagierten die Märkte gestern noch Mal auf die neuesten Äußerungen von Trump zum Welthandel. In den Indizes ging es zwischen einem halben und einem ganzen Prozent abwärts. Dabei hält sich aktuell die noch junge Tendenz, dass die US-Märkte nervöser reagieren als der Dax.

ISIN: DE0008469008

Den vollständigen Artikel lesen ...