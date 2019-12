Zürich (www.anleihencheck.de) - Das Wachstum der Weltwirtschaft hat sich auch im 3. Quartal 2019 verlangsamt, so die Experten von Swisscanto Invest.Eine Entwicklung, die sich 2020 fortsetzen dürfte, wenn auch in abgeschwächter Form. Die Talsohle im weltweit zur Schwäche neigenden Industriesektor scheine derweil erreicht oder zumindest in Sichtweite zu sein. Dem stehe aber eine weitere Eintrübung im Dienstleistungssektor gegenüber. Unterstützend für die globale Konjunktur würden die Aussichten auf ein Teilabkommen im Handelskonflikt zwischen den USA und China wirken. ...

