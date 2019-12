Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat die Verluste, die er am Montag erlitten hat, komplett wettmachen können, so die Analysten der Helaba.Dafür verantwortlich sei US-Präsident Trump gewesen, der Zweifel an einem baldigen Handelsabkommen habe aufkommen lassen. Es gebe für eine Vereinbarung keine "Deadline" und ihm gefalle die Idee, bis nach den US-Wahlen zu warten. Der Future habe die 21-Tagelinie bei 170,68 überwinden und den September-Abwärtstrend in Augenschein nehmen können. Die Widerstandslinie verlaufe heute bei 171,19. Vonseiten der Service-PMIs sei heute nicht mit Unterstützung zu rechnen, wenngleich die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden sollten. Der ADP-Report dürfte auf einen soliden Arbeitsmarkt hinweisen. Die Trading-Range liege zwischen 170,30 und 171,60. (04.12.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...