Guten Morgen,Trumps neues Spiel auf Zeit birgt einige Risiken - für ihn. Mit seiner Ankündigung gestern, dass es aus seiner Sicht möglicherweise besser sei, mit einer Lösung des Handelskonflikts bis nach (seiner erhofften Wieder-)Wahl zu warten, versetzt er sowohl die Märkte als auch die Wähler in eine Starre. Da derzeit noch kein aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten in Sicht ist, ist seine Botschaft einfach: allein er entscheidet, wie es und wann es weitergeht. Das setzt auch Peking unter Druck, denn auch China benötigt langsam eine tragfähige Lösung, welche dem Volk verkauft werden kann.Unter diesen Vorzeichen läuft die Konsolidierung der Märkte weiter. An der Wall Street erfolgte gestern bereits der erste technische Test der Ausbruchslinie (Chart) und erst die kommenden Tage werden zeigen, ob diese hält. Ein Durchrutschen in die alte Bandbreite hätte zur Folge, dass die Indices am Ende wie von uns erwartet um die 5-7 % abgegeben haben. Der Trend seit März wäre damit intakt und die Kaufbasis für 2020 gesetzt. Äquivalent im DAX wären das 12.000 Punkte, im SMI ca. 9860 Punkte als Zielorientierung.

