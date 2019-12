Kulmbach (www.aktiencheck.de) - comdirect bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär": Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) unter die Lupe. Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) wolle im Rahmen ihrer neuen Strategie den Anteil an der comdirect von knapp 82 Prozent steigern und die Tochter komplett übernehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...