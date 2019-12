Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Mastercard. Der US-Finanzriese betreibt eifrig Aktienpflege. Zum einen will Mastercard die Dividende anheben, zum anderen für bis zu acht Milliarden US-Dollar Aktien zurückkaufen. Das Allzeithoch ist in Reichweite. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.