In den vergangenen Monaten kannte die wohl bekannteste Kryptowährung Bitcoin nur den Weg nach unten! Und das geht zunächst so weiter - sagt Philip Klinkmüller von HKC Management. Ethereum ist er ebenfalls short und auch DAX & Dow werden seiner Meinung nach erst noch fallen, bevor sie dann in Richtung neuer Allzeithochs wieder ansteigen. Kryptowährungen einfach kaufen und verkaufen: Hier geht's zur Bison-App: http://bit.ly/2NJgN9w Analysen von Philip Klinkmüller und seinem Team: https://hkcmanagement.de/