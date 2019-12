Mit MSCI World- und MSCI Europe-Produkten setzen Anleger auf eine besonders breite Streuung und positionieren sich in britischen Aktien aus der zweiten Reihe. Auch europäische Technologie- und Ölwerte landen in den Depots. Bei Festverzinslichem punkten Corporate Bonds mit Investment Grade. Bundesanleihen mit mittleren Laufzeiten finden überwiegend Abnehmer. 3. Dezember 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es scheint ein wenig so, als wirke die Schnäppchenjagt im Einzelhandel auf ETF-Anleger ansteckend. ...

