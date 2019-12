Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind drei neue Exchange Traded Funds von Tabula ICAV über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Es handele sich hierbei um Kreditderivate-ETFs, die die Rendite von Credit Default Swaps abbilden würden. Dies seien Instrumente, über die vor allem Banken das Ausfallrisiko ihrer Kreditnehmer an Dritte, sogenannte Sicherungsgeber, weitergeben würden. Dafür würden die Sicherungsgeber eine Prämie erhalten. Im Gegenzug würden sie sich verpflichten, bei Eintritt eines Zahlungsverzugs oder -ausfalls des Kreditnehmers an die Bank eine Ausgleichszahlung zu leisten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...