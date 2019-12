Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Bislang hält die Bank of Canada (BoC) als eine der wenigen Notenbanken unter den G10-Ländern noch die Fahne der Leitzinsstabilität in diesem Jahr tapfer aufrecht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Während u. a. die FED insgesamt bereits dreimal die FED-Funds-Rate um jeweils 25 BP gesenkt habe, hätten sich die kanadischen Notenbanker bis zuletzt davon überzeugt gezeigt, dass das aktuelle Leitzinsniveau von 1,75% den ökonomischen Rahmenbedingungen angemessen sei. Zwar würden die Analysten davon ausgehen, dass sich daran auch auf der heutigen letzten Zinssitzung in diesem Jahr nichts ändern werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...