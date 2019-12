Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind vier neue Exchange Traded Funds von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y - UCITS ETF DR (C) (ISIN LU2037748774/ WKN A2PQEM) ermögliche es Anlegern, an der Wertentwicklung von nachhaltigen und auf Euro lautenden Unternehmensanleihen zu partizipieren. Der Fonds bilde dabei den Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index ab und investiere nur in Titel mit Investment Grade Rating und einer Restlaufzeit bis drei Jahren. Zusätzlich würden sektorbezogene und nachhaltige Kriterien gemäß dem MSCI ESG-Rating für die Zulässigkeit der Wertpapiere angewendet. ...

