Frankfurt (www.fondscheck.de) - Es scheint ein wenig so, als wirke die Schnäppchenjagd im Einzelhandel auf ETF-Anleger ansteckend, so die Deutsche Börse AG."Über alle Anlageklassen hinweg hatten wir vergangene Woche mit 77 Prozent einen deutlichen Kaufüberhang", melde Christian Dürr von der Commerzbank. Die Anzahl der ETF-Transaktionen bewege sich mit rund 43.000 - auch bedingt durch Thanksgiving in den Vereinigten Staaten - hingegen eher auf einem durchschnittlichen Niveau. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...