Die Hyundai Motor Company hat ihre Roadmap "Strategy 2025" vorgelegt, in der sich der südkoreanische Konzern auch Ziele für die Elektrifizierung setzt. Bis zum Zieljahr der Strategie will Hyundai zu einem der drei größten EV-Herstellern der Welt aufsteigen. Konkret will das Unternehmen bis zum Jahr 2025 einen Jahresabsatz von 670.000 Elektrofahrzeugen erreichen, davon 560.000 BEV und 110.000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge. ...

