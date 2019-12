In Madrid findet in diesen Tagen der Klimagipfel statt, auf dem 200 Staaten über die Reduktion der CO2 Emissionen beraten. Auch in der Finanzbranche kommt keiner an dem Thema vorbei verrät Börsen-Expertin und Buchautorin Jessica Schwarzer. Über die Entwicklung von nachhaltigen Investments und Etikettenschwindel (Green washing) berichtet sie im Interview mit Börse Stuttgart TV.