Hamburg (ots) - Das Premium Lifestyle-Magazin GALA setzt in diesem Jahr erstmalig die GALA X-mas Shopping Week um. Vom 5. bis zum 18. Dezember haben GALA-Leser*innen die Möglichkeit bei vielen exklusiven Partnern aus den Bereichen Mode, Beauty, Food und Lifestyle mit tollen Aktionsvorteilen einzukaufen. Das Angebot gilt in den Geschäften und Onlineshops der insgesamt 17 teilnehmenden Partner.Der GALA-Ausgabe 50/2019, ab morgen im Handel, liegt eine Shopping-Card bei, die einfach beim Bezahlen in den Geschäften vorgezeigt wird. Wer sich den Trubel des stationären Handels ersparen möchte, hat eine bequeme Alternative: Im Heft finden sich Vorteilscodes, die es ermöglichen, auch von zu Hause oder unterwegs zu shoppen.Beliebte Marken wie Douglas, Babor, Madeleine, Pilgrim sowie Und Gretel nehmen an der Shopping Week teil. Auf knapp 20 Seiten erfahren die Leser*innen alles rund um die Aktion.Alle teilnehmenden Partner finden Sie hier: https://www.gala.de/beauty-fashion/x-mas-shopping-week/.