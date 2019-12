Die letzte Börsianer Roadshow in diesem Jahr ging gestern in der Voestalpine Stahlwelt in Linz schwungvoll über die Bühne. Die Marktexperten zeichneten ein leicht positives Bild fürs nächste Jahr und nahmen den rund 90 Gästen die Angst vor der Konjunkturflaute. Bei Verbund-Boss Wolfgang (Anzengruber), Schoeller-Bleckmann-Vorstandschef Gerald (Grohmann) und Voestalpine-CEO Herbert (Eibensteiner) lief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...