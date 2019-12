Bonn (ots) -Telekom spendet an BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder"Mit Herz DABEI - rund 1.500 Telekom-Mitarbeiter nehmen ehrenamtlichSpenden entgegenTelekom stellt Service-Center-Infrastruktur bereitDie Deutsche Telekom zeigt "Ein Herz für Kinder" und unterstützt den Verein BILD hilft e.V. im Rahmen der diesjährigen Spendengala. Das Unternehmen wird im Rahmen der Livesendung für bedürftige Kinder und Jugendliche spenden. Während der Übertragung nehmen zudem rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtlich Spenden entgegen. Unter dem Motto "Mit Herz DABEI" bedienen sie in zwölf der 49 Servicecenter der Telekom die Spendenhotline. Die Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Sie erfassen Spendernamen und Betrag in einem zentralen Tool. Eingehende Beträge werden so während der Liveübertragung angezeigt. Die Telekom stellt zudem Service-Center-Infrastruktur bereit. Das ZDF überträgt die Gala live am 7. Dezember 2019 um 20:15 Uhr.Die Telekom unterstützt BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". "Ich freue mich sehr über das Engagement der Deutschen Telekom zugunsten bedürftiger Kinder", sagt Ulrike Zeitlinger-Haake, 1. Vorsitzende des Vereins und Chefredakteurin Entwicklung & Innovation BILD. Zeitlinger-Haake weiter: "Dank Spenden wie dieser kann unsere Kinderhilfsorganisation ihre Arbeit für die Schwächsten in Deutschland und im Ausland gezielt fortsetzen. Und wir versprechen: Jeder Cent Ihrer Spende fließt direkt in Hilfsprojekte für Kinder.""Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Das zeigt sich auch bei dieser Aktion. Die große Zahl der ehrenamtlichen Spendensammler verdeutlicht: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Herz für Kinder. Herzlichen Dank für dieses tolle Engagement, darauf können wir als Deutsche Telekom sehr stolz sein", sagt Ferri Abolhassan, Servicechef der Telekom Deutschland.Die Telekom wird "Ein Herz für Kinder" auch kommunikativ unterstützen. Mit dem Ziel das Spendenaufkommen zu steigern, plant das Unternehmen Aktionen und Aufrufe auf den eigenen, reichweitenstarken Digitalkanälen. Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland, unterstreicht: "Mit Herz DABEI - kein Motto könnte unser Engagement besser beschreiben. Denn für die Telekom ist die Unterstützung von bedürftigen Kindern eine Herzensangelegenheit."Gesellschaftliches Engagement hat eine lange Tradition und ist ein zentrales Anliegen der Deutschen Telekom. Vielen Kindern fehlt es am Nötigsten - an medizinischer Behandlung, an Schulmaterial, an warmen Mahlzeiten oder sogar einem Dach über dem Kopf. Kinder und Jugendliche haben das Recht auf chancengleiche Teilhabe an unserer Gesellschaft. Deshalb engagiert sich die Deutsche Telekom und ihre Mitarbeiter für BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Weitere Informationen unter www.ein-herz-fuer-kinder.de. Informationen zum Teilhabeversprechen der Deutschen Telekom unter www.telekom.com/dabei.Pressekontakt:Deutsche Telekom AGCorporate CommunicationsTel.: 0228 181 - 49494E-Mail: medien@telekom.deOriginal-Content von: Deutsche Telekom AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9077/4458400