Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Scout24 von 57,50 auf 61,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Craig Abbott hob seine Ergebnisschätzungen für 2020 und 2021 in einer am Mittwoch vorliegenden Studie um bis zu 10 Prozent an. Er sieht beim Internetportalbetreiber vor allem Profitabilitätspotenzial./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000A12DM80

AXC0124 2019-12-04/12:07