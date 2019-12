Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Yara von 345 auf 315 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die im zweiten Halbjahr deutlich steigenden Harnstoff-Exporte Chinas und der harte Wettbewerb auf dem brasilianischen Markt lasteten zunehmend auf dem norwegischen Düngemittelkonzern, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NO0010208051