BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Autoindustrie erwartet in diesem Jahr einen neuen Rekord auf dem Inlandsmarkt. Im Gesamtjahr 2019 werde die Zahl der Pkw-Neuzulassungen um 4 Prozent auf 3,57 Millionen steigen, erklärte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, anlässlich der Jahres-Pressekonferenz in Berlin. Das sei ein "Höchststand" in diesem Jahrzehnt.

In Deutschland werde die Produktion mit 4,7 Millionen Pkw um 8 Prozent geringer sein als im Vorjahr. Anders sieht es bei den ausländischen Produktionsstandorten aus - hier erwartet der VDA mit 11,2 Millionen Einheiten keinen Rückgang. Doch die Auslandsmärkte schwächeln. Der VDA rechnet 2019 mit 12 Prozent weniger Export und damit 3,5 Millionen Autos.

Für das kommende Jahr senkte der VDA die Prognose: 2020 erwartet der Verband für den deutschen Verkaufsmarkt einen Rückgang um 4 Prozent auf 3,43 Millionen Neuzulassungen. Allerdings sei diese Prognose mit großen Unsicherheiten behaftet. "Wenn es gut läuft, werden wir das Niveau von 2019 bei Pkw-Export und -Produktion haben", erklärte Mattes. "Das gilt allerdings unter der Voraussetzung, dass die Weltwirtschaft auf Kurs bleibt." Bei den schweren Nutzfahrzeugen stellt sich die Industrie nach guten Zulassungszahlen in diesem Jahr "auf einen breit angelegten zyklischen Abschwung ein". Dieser sei konjunkturell bedingt, nicht strukturell, so Mattes.

December 04, 2019

