Bonn (www.anleihencheck.de) - Dem Optimismus vom Montag folgte am Dienstag die Frustration, so die Analysten von Postbank Research.Aussagen des US-Präsidenten hätten Zweifel an einem baldigen Handelsabkommen zwischen den USA und China aufkommen lassen. Selbst eine Verschiebung auf einen Zeitpunkt bis nach den US-Präsidentschaftswahlen sei Meldungen zufolge nicht ausgeschlossen worden. Eine Flucht in die Qualität sei die Folge gewesen. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei massiv um 13 Basispunkte auf 1,71% gefallen. Die Rendite entsprechender Bundesanleihen habe um 7 Basispunkte auf -0,35% nachgegeben. Damit sei hier der Renditerückgang vom Montag nahezu vollständig ausgeglichen worden. (04.12.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...