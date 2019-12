Was in der Schweiz bereits erfolgreich ist, will RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301) mit einem Partner in Deutschland ebenfalls erfolgreich umsetzen. Zukunft mit Telemedizin. Jetzt erfolgt die Umsetzung: 1. Schritt, Am 3. Dezember 2019 haben die RHÖN-KLINIKUM AG und Medgate den Notarvertrag zur Gründung der Medgate Deutschland GmbH unterzeichnet und Verena Weißenseel zur Geschäftsführerin des Unternehmens ernannt. Der operative Start von Medgate Deutschland ist für die erste Jahreshälfte 2020 geplant. Das telemedizinische Zentrum zur Erbringung der Leistungen (Medgate Tele Clinic) wird seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...