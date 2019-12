Baden-Baden / Offenburg (ots) - SWR Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" / 18. Januar 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit Jay Alexander, Kastelruther Spatzen und Spitz & StumpfAuch im neuen Jahr lädt Andy Borg die Zuschauerinnen und Zuschauer des SWR Fernsehens zu einem geselligen Musikabend in seine Weinstube ein. Seine Gäste präsentieren brandneue Schlagerhits sowie beliebte Evergreens der Volksmusik. Mit dabei sind dieses Mal u. a. die Kastelruther Spatzen, die Münchner Band voXXclub und Gaby Baginsky. Moderator und Sänger Andy Borg empfängt zudem das pfälzische Kabarettisten-Duo Spitz & Stumpf und die jungen Nachwuchsköche Felix und Noah. Zu sehen am Samstag, 18. Januar 2020 im SWR Fernsehen.Bernhard Brink, Gaby Baginsky und die Paldauer Gaby Baginsky, die dieses Jahr ihr 50. Bühnenjubiläum feiert, präsentiert ein buntes Medley ihrer Hits. Die Volksmusikband die Paldauer aus der Steiermark machen Stimmung mit dem Flippers-Titel "Sha-la-la, I love you" und Bernhard Brink steht vor einer besonderen Herausforderung: Im Duett mit Andy Borg bringt er seinen Titel "Du entschuldige I kenn di" auf die Bühne, der auf hochdeutsch ein Hit war. Dieses Mal singt er ihn allerdings im Wiener Dialekt - mit der Unterstützung von Andy Borg.Lebensretter und talentierte MiniköcheDie Schwarzwaldkrainer geben mit "Musik ist unser Leben" einen Klassiker zum Besten. Auf die Oberkrainer-Formation wartet jedoch noch eine besondere Überraschung: In Andy Borgs Weinstube ist ein Gast, dem die Gruppe bei einem Konzert das Leben gerettet hat. Nun möchte er sich persönlich bedanken. Zudem begrüßt das SWR Fernsehen die beiden Nachwuchsköche Felix (12) und Noah (13). Beide nehmen am zweijährigen Projekt Europa Miniköche teil. Mit Gastronomen aus ihrer Region lernen sie alle Abläufe eines modernen Gastronomiebetriebes kennen. Für Felix und Noah ist klar: Sie wollen später einmal selbst Sterneköche werden.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 18. Januar, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter: http://swr.li/swrfernsehen-schlagerspass-januar-2020Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4458594