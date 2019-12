Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Finanzvorstand Jens Holstein habe sich in seiner Präsentation auf den Blutkrebs-Wirkstoff Tafasitamab fokussiert, schrieb Analystin Shanshan Xu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechnet mit einer Marktzulassung des Antikörpers zur Jahresmitte 2020 und einem Jahresspitzenumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 10:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-12-04/13:59

ISIN: DE0006632003