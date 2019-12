Der ÖPNV-Betreiber Keolis hat bei Solaris zehn Trolleybusse für den Einsatz im norwegischen Bergen bestellt. Die Lieferungen der Gelenk-O-Busse des Typs Trollino 18 sollen im September 2020 beginnen, der Betriebsstart auf der einzigen O-Bus-Linie in Bergen ist für Dezember 2020 geplant. Die zweitgrößte Stadt Norwegens ist die einzige in dem Land, die in ihrem ÖPNV auch O-Busse einsetzt - und damit ...

