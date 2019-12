Sindelfingen (ots) - Anmoderation:Es ist ein ganz besonderes, immer wieder faszinierendes Kräftemessen, das sich Jungprofis von Bundesligamannschaften mit internationalen Fußballtalenten liefern: Schon zum 30. Mal treffen beim Mercedes-Benz JuniorCup in Sindelfingen am 04. und 05. Januar die Topteams des Juniorenfußballs aufeinander. Neben Lokalmatador VfB Stuttgart kämpfen dieses Jahr Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig um den Turniersieg. Dafür müssen sie aber erst einmal so starke Teams wie die Titelträger von 2015 und 2016, Manchester United und Rapid Wien schlagen. Aber auch die Glasgow Rangers und der portugiesische Neuling FC Porto gelten als absolute Spitze bei den U19-Mannschaften. Dieses Klasse-Feld macht den JuniorCup zu einem Pflichttermin für Fußballfans, betonte Welt- und Europameister Berti Vogts bei der heutigen Turnier-Pressekonferenz in Sindelfingen:O-Ton Berti VogtsEs ist an für sich ein Muss, wenn man diese Möglichkeit vor seiner Haustür hat. Ich finde, Hallenfußball ist wirklich unheimlich schön anzuschauen. Und es ist auch sehr interessant für die Spieler, wenn man so die 1-gegen-1-Situationen sieht, die viel öfter in der Halle vorkommen als draußen. Ich kann nur jedem raten, sich das anzuschauen. (0:20)Der Mercedes-Benz JuniorCup hat seit seiner Premiere 1991 eine Vielzahl Spitzenfußballer hervorgebracht. Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Mesut Özil - für einige Spieler war die Turnierwoche Anfang Januar der Startschuss für eine glänzende Karriere. Entsprechend hochmotiviert und ambitioniert, aber auch sehr fair gehen die Nachwuchskicker Jahr für Jahr auf den Kunstrasen im Glaspalast. DFB-Schiedsrichter Knut Kircher:O-Ton Knut KircherDie Jahre, die ich jetzt mit den jungen Spielern erlebt habe, da ist es nicht so, dass ich sage, das ist übertrieben, nein. Das ist auch eine Balance, die es als Schiedsrichter zwischen Konzentration auf das Fußballspielen, Emotionen und körperlichem Spiel zu halten gilt. Ich habe es noch nie erlebt, dass die Emotionen zu sehr hochgekocht sind. Das wird alles im Rahmen gehalten - auch schon von den Spielern. (0:23)Besonders gespannt dürften die Zuschauer vor allem auf die Leistung des FC Porto sein. Die U19-Mannschaft der Portugiesen gewann im Sommer die Champions League der A-Junioren und gilt aktuell als beste Nachwuchsmannschaft der Welt. Das jedes Jahr solche Hochkaräter zum JuniorCup kommen, hat sich der Veranstalter in den vergangenen drei Jahrzehnten durch Perfektion beim Turnierablauf und eine immer wieder in höchsten Tönen gelobte Gastfreundschaft erarbeitet, weiß Michael Bauer, Leiter des Mercedes-Werks in Sindelfingen:O-Ton Michael BauerEs ist eine hervorragende Entwicklung. Das Niveau wurde von Jahr zu Jahr größer. Und ich glaube, das Interesse, dass so viele internationale Mannschaften mittlerweile zum JuniorCup kommen, spricht für sich. (0:10)Frenetisch angefeuert wird traditionell in Sindelfingen der VfB Stuttgart, der als Heimmannschaft gilt. Allerdings hat die Auslosung am Rande des Zweitligaspiels Stuttgart gegen Karlsruhe Hammergegner beschert: Der VfB trifft auf den FC Porto, den Nachwuchs des aktuellen Bundesliga-Tabellenführers Borussia Mönchengladbach sowie Manchester United. U19-Trainer Nico Willig nimmts gelassen und freut sich auf die starken Gegner:O-Ton Nico WilligWenn die Mannschaften so ein Niveau mitbringen, dann ist es einfach ein Hammerturnier. Es macht Spaß daran teilnehmen zu dürfen und es bringt dich weiter. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt - und das macht Spaß. (0:11)Ein weiteres Highlight beim JuniorCup ist das Azubi-Turnier. Hier treten Mannschaften aus verschiedenen Daimler-Standorten gegeneinander an. Der besondere Reiz: Auch die Azubi-Spiele finden vor mehreren tausend Fußballfans im ausverkauften Glaspalast statt. Und das ist für die jungen Hobbykicker eine ganz große Sache, sagt Werksleiter Michael Bauer:O-Ton Michael BauerFür unsere Azubis ist sowas natürlich ein einmaliges Erlebnis. Einerseits die Anspannung in so eine Halle einzulaufen, die komplett ausverkauft ist, wo die Stimmung kocht. Andererseits natürlich aber auch mit den Profimannschaften einen ganzen oder zwei Tage zusammen verbringen und den Kontakt herstellen zu können ist was ganz Besonderes. (0:16)Abmoderation:Der Mercedes-Benz JuniorCup findet am 04. und 05. Januar im Sindelfinger Glaspalast statt und wird an beiden Tagen auf Sport1 im Free-TV übertragen. Mit dabei sind die U19-Mannschaften von Manchester United, FC Porto, Glasgow Rangers und Rapid Wien. Außerdem die Teams des VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig.Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz, Claudia Merzbach, Manuel Müller, 0711 17 95379all4radio, Steffen Frey, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28486/4458736