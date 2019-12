Üblicherweise legt Salesforce die Messlatte hoch und springt noch drüber. Abzulesen an der Kursperformance der letzten Jahre. Aber jüngst war das anders. Liefert Salesforce in Q3 wieder? Mehr als ein Drittel Umsatzsteigerung, so kennen das die Investoren. Die Aktie aber in Reaktion verhalten, überhaupt in diesem Jahr nicht einmal index-konform. Wie sind da die Aussichten? Fragen an Vivien Sparenberg, Vontobel. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/