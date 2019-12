Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,80 Euro belassen. Ein auf konservativen Annahmen basierender neuer Geschäftsplan berge nur ein begrenztes Risiko für eine Enttäuschung, schrieb Analyst Domenico Santoro in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ideen der italienischen Bank seien glaubwürdig. Er lobte vor allem die Chance auf höhere Rückflüsse an die Aktionäre./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 20:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2019 / 06:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-12-04/15:54

ISIN: IT0005239360