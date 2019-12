B2Broker, ein Liquiditäts- und Technologieanbieter von Lösungen für die Krypto- und Devisenbranche (FX), hat heute die Erweiterung seines Liquiditätsangebot durch Krypto-CFDs mit der Einführung von 61 neuen Paaren bekanntgegeben. B2Broker war der erste Liquiditätsanbieter, der 39 Krypto-/CFD-Paare mit einem Hebel von 1:5 auf den Markt brachte. Er ist nun in der erfreulichen Lage, insgesamt 100 Paare anbieten zu können.

Mit den 61 neuen CFDs auf Kryptowährung kommt ein ganz neues Spektrum neuer Paare dazu, darunter alle wichtigen Krypto-Währungen auf die meisten wichtigen handelbaren Landeswährungen; US-Dollar (USD), Euro (EUR), Japanischer Yen (JPY), Pfund Sterling (GBP), Australischer Dollar (AUD), Kanadischer Dollar (CAD), Neuseeland-Dollar (NZD), Russischer Rubel (RUB). B2Broker bietet zudem die meisten handelbaren Krypto-Cross-Paare wie BTC/XRP und BTC/ETH an. Die neuen Paare verstärken die bestehende Lösung von B2Broker und untermauern die führende Position des Unternehmens auf dem Markt.

B2Broker genießt Anerkennung als einer der ersten Liquiditätsanbieter, der institutionellen Kunden CFD-Liquidität zur Verfügung gestellt hat und eine sehr hohe Unterstützungsintensität bietet. Möglich ist der Handel an 7 Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag, für alle 100 Krypto-Paare und Support rund um die Uhr in Englisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch und Spanisch.

Neben Liquidität durch Krypto-CFDs erhalten Broker Devisen, Metalle und mannigfache weitere CFD-Liquidität auf einem einheitlichen Margin Account. Für Forex Broker, Krypto-Broker und Krypto-Börsen stehen der stärkste Pool, enge Spreads, äußerst latenzarme Verbindungen, eine sehr schnelle Ausführung und ein breites Spektrum an Handelsprodukten zur Verfügung.

Broker können sich rasch und einfach mit dem Liquiditätsservice verknüpfen. Kunden, die MT5- und MT4-Handelsplattformen betreiben, werden Brücken im Rahmen des Pakets angeboten. Kunden können auch große Handelsmengen leicht traden, da die Ausführungszeit nur Millisekunden dauert.

Arthur Azizov, CEO von B2Broker, kommentierte: "Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unseres Liquiditätsservices und befinden uns inzwischen in der beneidenswerten Lage, weitere 61 Krypto-/CFD-Paare anbieten zu können. B2Broker kann Liquidität über alle großen Brücken-Anbieter bereitstellen, einschließlich OneZero Liquidity Hub, PrimeXM xCore und AMTS Solutions, MT4/MT5 White Labels sowie verschiedene API-Arten wie FIX API."

Bitte wenden Sie sich an B2Broker, um Ihre Brokerage-Services mit der besten Liquidität der Branche zu stärken.

Contacts:

Rosemary Barnes

Head of PR Marketing

E-Mail: pr@b2broker.net

Tel: 00357 25582192