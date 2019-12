Berlin (ots) - Neue Stiftung unterstützt die ehrenamtlich EngagiertenAm morgigen Donnerstag ist der Tag des Ehrenamts. Dazu erklären die stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön und Gitta Connemann:Nadine Schön: "Ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wäre unser Zusammenleben ärmer. Daher dankt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den mehr als 30 Millionen Menschen, die bereit sind, ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen für eine Aufgabe zur Verfügung zu stellen, die der Allgemeinheit dient. Bereits im Haushalt 2020 des Bundesfamilienministeriums haben wir die Förderung des ehrenamtlichen Engagements zum Schwerpunkt gemacht - mit der Erhöhung der finanziellen Unterstützung für die Mehrgenerationenhäuser, für das Patenschaftsprogramm 'Menschen stärken Menschen' und die Freiwilligendienste.Um die Arbeit der ehrenamtlich Engagierten noch stärker zu fördern, werden wir die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt errichten. Sie wird Vereine und Verbände, aber vor allem kleine Initiativen von nicht in Verbänden organisierten Ehrenamtlichen dabei unterstützen, die mannigfaltigen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen sie stehen. Schwerpunkte der Stiftungsarbeit werden Serviceangebote wie Beratung, Informationsvermittlung, aber auch Qualifizierung und Fortbildung sein."Gitta Connemann: "Gerade auf dem Land ruht die Daseinsvorsorge auf den Schultern von Ehrenamtlichen. Ohne ihr Engagement gäbe es in vielen Dörfern keine Feuerwehr, keinen Chor, keine Seniorenbetreuung. Doch das Ehrenamt steht unter Druck. Viele Menschen sind nicht mehr in ihrem Ort verwurzelt, anderen ist die Aufgabe einfach zu kompliziert.Damit uns auch in Zukunft viele Menschen ihre Zeit und Kraft schenken, müssen wir noch mehr tun. Mit unserer neuen Stiftung wollen wir für Ehrenamtliche einen unbürokratischen Service schaffen. Denn sie brauchen unkompliziert und schnell Antworten auf praktische Fragen wie: Was muss ich beim Datenschutz beachten? Hafte ich, wenn etwas schief geht? Bin ich eigentlich versichert? Welche Hygienestandards gelten beim Kuchenbuffet? Wie kann ich Fördergelder beantragen?"Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4458900