Mit dem MX-30 will Mazda im kommenden Jahr sein erstes Elektroauto auf den Markt bringen - nach langem Zögern. Doch wie weit ist die Entwicklung und geht das von Mazda gewählte Konzept auf? Erste Antworten liefert eine erste Testfahrt in einem der Prototypen. Dass die Dinge bei Mazdas erstem Elektroauto etwas anders laufen, zeigt bereits der Name: Anstatt neue Fahrzeug in die gewohnte CX-Reihe für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...