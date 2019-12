Baden-Baden / Bodensee (ots) - Weitere Gäste sind u. a. Integrativmediziner Prof. Dr. Gustav Dobos und Fußball-moderatorin Jessica Libbertz / 7. Dezember 2019, 22:20 Uhr, SWR FernsehenZu Gast in einer neuen Ausgabe "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind in dieser Woche Schauspieler und Entertainer Ralph Morgenstern, Fußballmoderatorin Jessica Libbertz, Musiker Pepe Lienhard, Integrativmediziner Gustav Dobos und - erneut zu Gast - Betty BBQ und Oma Ingeborg. Die Moderatorin spricht mit ihren Gästen über das, was den Südwesten Deutschlands bewegt. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 7. Dezember, 22:20 Uhr im SWR Fernsehen.Ralph MorgensternIn Sendungen wie "Kaffeeklatsch" und "Blond am Freitag" begeisterte der Entertainer viele Jahre lang die Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem neuesten Tratsch und Klatsch, inzwischen ist das Universaltalent vor allem auf den Theater- und Musicalbühnen daheim. In "Talk am See" spricht Ralph Morgenstern über seine Erfolgsgeheimnisse als Schauspieler und präsentiert seinen persönlichen "Klatsch-Jahresrückblick".Jessica LibbertzJessica Libbertz gehört zu den ersten erfolgreichen Fußballmoderatorinnen. Doch die selbstbewusste Frau vor der Kamera hatte fernab des Rampenlichts jahrelang mit tiefen Schamgefühlen zu kämpfen. Nach einem Schlüsselerlebnis in Indien hat sie aus ihrer Schamfalle herausgefunden. Mit Gaby Hauptmann spricht sie über ihre veränderte Einstellung und ihr neues Lebensgefühl.Pepe LienhardMit seiner Big Band spielte Pepe Lienhard für Weltstars wie Frank Sinatra oder Whitney Houston, 37 Jahre lang war er auch der musikalische Begleiter und ein enger Freund von Udo Jürgens. Zu dessen fünftem Todestag erzählt Bandleader Pepe Lienhard, welche Lücke der österreichische Entertainer hinterlassen hat und wofür er ihm bis heute dankbar ist.Prof. Dr. Gustav DobosHerzerkrankungen sind trotz großem medizinischem Fortschritt die Haupttodesursache in Deutschland. Prof. Gustav Dobos ist Pionier der integrativen Medizin. Der Internist und Naturheilkundler ist sich sicher: "90 Prozent der Herzinfarkte lassen sich durch eine ganzheitliche Lebensstilmedizin verhindern". Er erklärt, wie gefährlich Stress für die Herzgesundheit ist und worauf jeder Einzelne im Alltag achten sollte.Betty BBQ & Oma IngeborgDurch "Talk am See" haben sich Betty Barbecue und VfB-Fan Oma Inge in Konstanz kennen und lieben gelernt - mit den Zuschauerinnen und Zuschauern blicken sie zurück auf ihre erste Begegnung. Aus gegenseitigem Respekt wurde längst Freundschaft und jetzt stand das unterschiedliche Paar gemeinsam vor der Kamera für das nun erste Musikvideo der mittlerweile bundesweit bekannten Schwarzwald-Drag-Queen.Sendung"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 7. Dezember 2019, 22:20 Uhr, SWR FernsehenInfos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://swr.li/swrfernsehen-talk-am-see-ralph-morgensternFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4458923