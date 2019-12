Gewinnmaximierung war gestern. Bahnchef Richard Lutz will künftig Güte vor Geld stellen. Die Kunden könnten langfristig profitieren - wenn der Plan wirklich aufgeht.

Einmal im Jahr treffen sich im Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin die Granden der Bahnpolitik. "Alt-Vorstandstreffen", nennen sie das Get-together aktueller und ehemaliger Manager. Leute wie Hartmut Mehdorn und Heinz Dürr kommen dann nach Berlin. Man trifft sich, man kennt sich, man flachst. Gestern war wieder so ein Tag. Und Lutz, der aktuelle CEO, konnte seinen Vorgängern von der neuen Bahn erzählen.

Der 55-Jährige hat den Ex-Chefs dann eine paradiesische Rechnung aufgemacht. Vor der Bahnreform 1994 hätten Bund und Bahn gerade mal drei Milliarden Euro pro Jahr in das Schienennetz gesteckt, bald seien es 16 Milliarden - pro Jahr. Ab 2025 dann sogar noch mehr. "Wir stehen vor einem Jahrzehnt der Eisenbahn", sagt Lutz. Seitdem die Politik die Eisenbahn als klimafreundliches Vehikel entdeckt hat, schüttet die Bundesregierung die Deutsche Bahn mit Milliarden zu. Rund 150 Milliarden Euro fließen bis 2030 in das System.

Für Lutz und die Bahn ändern sich die Rahmenbedingungen dadurch grundlegend. Lange Zeit stand die Gewinnmaximierung im Mittelpunkt der Konzernstrategie - auch Jahre nach dem abgeblasenen Börsengang 2008. Zwar hat Lutz in der vor einem Jahr vorgestellten Dachstrategie "Starke Schiene" bereits klare Bekenntnisse zu mehr Qualität und Leistungsfähigkeit und weniger Gewinn gemacht. Doch in diesen Tagen zeigt sich, wie ernst Lutz dies wirklich meint.

Die Gewinne der Deutschen Bahn werden künftig nämlich kräftig einbrechen - und das ist zumindest teilweise so gewollt. In diesem Jahr rechnet die Bahn mit einem Betriebsgewinn (Ebit) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...