Die von der Unternehmensberatung Roland Berger und FKA entwickelte Studie "Index Elektromobilität" sieht Deutschland in der Rolle des Technologieführers unter den sieben großen Auto-Nationen. War bislang Frankreich nach Ansicht der Unternehmensberater führend in der E-Mobilitäts-Technologie, rutschen unsere Nachbarn nun auf den vierten Platz ab und werden von Deutschland auf dem ersten, China auf dem zweiten und Südkorea auf dem dritten Platz überholt. Deutschlands Autobauer bekennen sich zu E-Mobilität Zur Begründung führen die Studien-Ersteller an, dass in Frankreich zuletzt weit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...